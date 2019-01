Linnar Priimägi: Mart Sander võib juhtida bigbändi, mitte Eesti Vabariiki

Reklaami ja imagoloogia eriala õppejõud Linnar Priimägi analüüsis erakondade valimiskampaaniaid ja ütles, et teiste seast paistab välja EKRE, kelle lubadused erinevad. Tänavuste valimiste probleemiks on Priimäe sõnul aga parasiidid, kes riigikokku pürivad.

Priimägi ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et kevadistel valimistel puudub põhiteema. "Eesti 200 tuli oma infantiilse peeretusega välja. Rahvuslusest või rahvuslikust segragatsioonist ei saa mingit põhiteemat praegu teha, me oleme väsinud sellest kõigest. Sellest vastandamisest," ütles Priimägi, viidates erakonna eestlasi ja venelasi eraldavatele valimisplakatitele.

Priimäe sõnul tuleb algatada võitlus riigi efektiivsuse nimel ja saada vabaks parasiitlusest. Tema pakuks välja loosungi "Parasiidid riigikogust välja". "Kas Anu Saagim saab Eesti Vabariiki juhtida või Mart Sander saab Eesti Vabariiki juhtida? Ta võib oma bigbändi juhtida, mitte Eesti Vabariiki. Mida nad lähevad sinna riigikokku tegema? Nad lähevad sinna parasiteerima," selgitas Priimägi, viidates, et valimistel on tänavu palju nn peibutusparte.

Priimägi analüüsis erakondade loosungeid ja kritiseeris Reformierakonna hüüdlauset "Parem tulevik!". "No see lause on nii sisutühi, kui üldse olla saab, sest see ei tähenda mitte midagi. Ma tean, mis on tulevik, aga ma ei tea, mille poolest see tulevik parem on," ütles Priimägi, et palju võimsam lubadus oleks olnud "Parem olevik". "Anna rahvale kohe see kätte. Ütle, et nii kui ma võimule tulen, sa saadki selle oleviku. Aga tulevik on helesiniste mägede taga. Võib-olla ma suren enne ära," selgitas Priimägi oma kriitikat.

Ka Keskerakonna loosung "Õiglane riik" on Priimäe arvates tagasihoidlik. "Minu meelest on see lause pisut nudi. Nii nagu valitsuserakonnale isegi sobib, et ta väga järske liigutusi ei tee ja eriti värvikalt rahvast ei ähvarda oma plakati pealt," arutles ta.

Samas selgitas Priimägi, et nii õiglus kui ka tulevik võivad rahvale tunduda liiga filosoofilised. Priimäe sõnul tuleb siin välja EKRE tugevus, kes rõhub just ebaõiglusele. Kampaania loosung on "Eesti eest!". Lisaks räägib EKRE kasuks, et nende lubadused eristuvad. "Kui teised kõik, vabandust väljenduse eest, lasevad sooja ila oma programmides, siis korraga tuleb keegi ja eristub sellel taustal," selgitas ta.

Priimäe sõnul võivad ülejäänud erakondade lubadused segi minna, aga EKRE puhul mitte. "Nemad ütlevad midagi väga selget, mida teised ei ütle. Nemad ütlevad näiteks, et kohtuinstantsil ei ole õigust teha seadusi," tõi ta näite.

Sotsiaaldemokraadid seletavad Priimäe sõnul oma programmi liiga keeruliselt ja elukaugelt ning ei suuda end laiale massile selgeks teha. "Nende põhiline häda on see, et nad on intelligentsi partei. Mingisugune seltskond, kes ei valda rahvalikku keelt. Propaganda kuldalustõdesid on, et propaganda peab olema lihtne," põhjendas Priimägi.

Isamaa osas oli Priimägi aga eriti kriitiline, ennustades, et see erakond sureb välja. "Isamaa on laip, keda püütakse galvaniseerida. Elektriga teda püsti ajada," lausus ta.