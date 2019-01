Inga, Ranele, Andrei ja Emily J võtsid mõõtu muusikaviktoriinis

Reklaami ja imagoloogia eriala õppejõud Linnar Priimägi analüüsis erakondade valimiskampaaniaid ja ütles, et teiste seast paistab välja EKRE, kelle lubadused erinevad. Tänavuste valimiste probleemiks on Priimäe sõnul aga parasiidid, kes riigikokku pürivad.

