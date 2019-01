Kreem avaldas "Vikerhommikus", et teda on korduvalt püütud muusikukarjääri vältel poliitikasse meelitada. "Oi, ja kuidas veel, muigugi on. Põhimõtteliselt kõik - nii suuremad kui ka väikskemad erakonnad. Ikka on jutuks olnud nii ühe kui ka teisega. Ma ei taha, ma ei ole selle ala mees," rääkis Kreem.

Poliitikukarjääri Kreem ei kaalu. "Oi ei, kindlasti mitte. Avalikku häbiposti ise vabatahtlikult ronida on täiesti mõttetu minu meelest," põhjendas ta ja lisas, et on seni öelnud erakondadele konkreetse ei.

Üle 20 aasta ansamblis Terminaator musitseerinud Kreem teeb seda tööd siiani suure armastusega ja räägib oma kogemustest täna õhtul Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtul.

"Terminaator on üks nendest ansamblitest, kelle kitarr ripub meie levimuusika ajaloo näituse seina peal. Terminaator vastab täiesti kriteeriumitele. Ta on teatud aastad tegutsenud, tema lood on jätkuvalt päevakajalised, lugusid tuleb juurde. Ühesõnaga, tegemist on legendiga," põhjendas ürituse eestvedaja Risto Lehiste, miks Terminaatoriga kohtumisõhtu korraldati.

Nii Kreem kui ka Lehiste lubasid , et tänane õhtu tuleb rohke jutu ja muusikaga. Vestlust juhib Sten Teppan. "Sööge enne kõhud täis, sest õhtu saab olema pikk. Ma tean, et kui Sten Teppan küsib, ta küsib nii häid küsimusi, on alati küsinud ja tunneb meie bändi tõenäoliselt paremini kui mina," naeris Kreem.

kohtumisõhtu toimub 23. jaanuaril kell 19.00 Maarjamäe lossi tallihoones. Levimuusika näituse laval on ansambli Terminaator juhtfiguurid Jaagup Kreem ja bassist Henno Kelp. Kohtumisõhtu salvestab ERR Menu.