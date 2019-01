Timo Diener ennustas Oscarite võitjaid

Parim meeskõrvalosa MAHERSHALA ALI ja parim film ("Roheline raamat")

Mahershala Ali filmis "Roheline raamat" ("Green Book"). Autor: CAP/RFS/SCANPIX

"Loogika ütleb, et ära teda paku, sest ta kaks aastat tagasi sai samas kategoorias kuldmehikese filmi "Moonlight" eest, aga tundub, et tema on just see, kes teeb teistele nominentidele selles kategoorias tuule alla, kuigi seal on selliseid väga suuri soosikuid," märkis Diener.

"Seal kategoorias on veel Sam Elliott, vana veterannäitleja filmist "Täht on sündinud" ja Richard E. Grant filmist "Never Forgive Me". Kõik väga lugupeetud inimesed, aga miski ütleb mulle, et Mahershala Ali võidutseb jälle. See teema on oluline ja vähemtähtsad ei ole ka tema edu senistel auhinnajagamistel."

Diener tunnistas, et mõtles, et "Roheline raamat" on tema jaoks ka see film, millest tuleb võitu saada, kui tahad võita parima filmi kategoorias. "Võib-olla keegi ei saagi temast võitu." Ta lisas, et kui ta oleks ennustuse teinud oktoobris, siis ta oleks arvanud, et kindel parima filmi kategooria võitja on "Täht on sündinud".

"Nüüd on selle filmi hoog natuke raugenud. Talle on tulnud kõvasti tähelepanu ja nominatsioone, aga ei ole tulnud võite. Ega kasuks ei räägi ka see, et Bradley Cooper ei kandideeri parima lavastaja kategoorias. Aga tuleb välja, et suurim konkurent "Rohelisele raamatule" on Netflixi "Roma"."

Parim naiskõrvalosa – REGINA KING ("If Beale Street Could Talk")

Regina King filmis "If Beale Street Could Talk". Autor: Tatum Mangus/AP/SCANPIX

"Ma arvan, et Regina King tõmbab selle pikema kõrre, sellepärast, et kui Amy Adams filmis "Asepresident" ehk "Vice" mängib leedimcbethilikku taustal niiditõmbajat, kes suunab oma mehe väga valguskartvatele tegudele, siis selle vastukaaluks ehk triumfeerib hoopis selline tõsiselt südamlik emaportree inimesest, kes on valmis oma lapse kaitseks minema välja maailma lõppu ja tagasi," ütles Diener.

"Loomulikult selle filmi teema, mille keskmes on see rassiviha ja kõik need rassilised pinged ja kuidas sellega toime tulla ning edasi elada. See on praegusel hetkel Ameerikas ikkagi ääretult aktuaalne. Nii aktuaalne oli see viimati ehk 60. aastatel. Sama mustrit on võimalik välja lugeda ka "Rohelisest raamatust" ja Mahershala Ali osatäitmisest, kus samamoodi rassipinged on kesksel kohal."

Parim naispeaosa – OLIVIA COLMAN ("The Favourite")

Olivia Colman filmis "The Favourite". Autor: Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/SCANPIX

""Soosik" on hullu kreeklase Yorgos Lanthimose hullumeelne film kuningas Anne'i õukonnast ja Olivia Colman just seda troonitud-kroonitud pead kehastab. Ütleme, et ei ole just tavapärane portree kuningriigi troonitud peast. Selle inimese hinge on jätnud kustutamatu jälje kas või see, et ta on üle elanud 17 lapse surma ja see ei ole temast kõige tervemõistuslikumat inimest teinud. Olivia Colman mängib selle kenasti välja."

Parim meespeaosa – RAMI MALEK ("Bohemian Rhapsody")

Rami Malek filmis "Bohemian Rhapsody". Autor: Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/SCANPIX

"See on hullumeelne kategooria. Seal on Viggo Mortensen "Rohelisest raamatust", seal on Christian Bale filmist "Asepresident", seal on Rami Malek filmist "Bohemian Rhapsody". Nende kahe viimatimainitu vahel ma kaalusin pikalt. Kaks näitlejat. Üks peab kehastama maailma kõigi aegade kõige karismavabamat poliitikut ja teine peab kehastama maailma kõige karismaatilisemat popstaari. Ma mõtlesin, et lähme karismaatilisemat rada. Kuigi Christian Bale'i osatäitmine on täiesti fenomenaalne Dick Cheney, ja see füüsiline transformatsioon. Aga samas, Rami Malek ja Freddie Mercury, nende vahel võib pärast seda filmi ka väikese võrdlusmärgi tõmmata. See film on suutnud seljatada kriitikute negatiivsed arvustused ja marssinud edasi võidult võidult ja ma arvan, et see võidujada jätkub."

Parim lavastaja – ALFONSO CUARON ("Roma")

"Roma" lavastaja Alfonso Cuarón. Autor: Chris Pizzello/AP/SCANPIX

"Parim lavastaja tundub minevat nende Ameerika presidendi poolt vihatud mehhiklastele. Tahab ta seda müüri ehitada või mitte, aga kui kõik peaks minema ennustuste kohaselt, siis viimase kuue aasta jooksul oleks see viies kord, kui see auhind läheb Mehhiko lavastajale. See mees on Alfonso Cuarón ja film on "Roma". Ainus põhjus, miks ma "Romat" ei pannud parima filmi kategoorias võitjaks, on see, et see figureerib väga tugevalt ka parima võõrkeelse filmi kategoorias ja inimestele ikkagi hääletussedeleid täites meeldib jaotada oma heldust mitmete erinevate filmide vahel. Võib-olla seekord läheb nii, et "Roma" võidab parima võõrkeelse filmi Oscari ja parima filmi Oscari võidab "Roheline raamat". Parim lavastaja on "Roma" režissöör Cuarón, kuna ta on ikkagi domineerinud algusest lõpuni auhinnarallil sel hooajal igal pool enam-vähem parima lavastaja kategoorias."