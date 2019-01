Laulupeomündi kujundanud Grete-Lisette: selle käibele tuleku ootamine on nagu jõulutunne

"Meile tehti kunstitunnis selline ettepanek ja kõik pidid osalema. Alguses oli seda hästi põnev teha, aga kunstitunnis ma tegelikult ei saanudki n-ö kätt lahti, sest kunstitund on liiga lühike. Kodus hakkasin vaikselt ise tegema ja seal see välja koorus," rääkis Gulbis "Ringvaatele". Võimalikke kavandeid, mida esitada, oli Gulbisel esialgu seitse.

Aimdust, et ta võiks selle konkursi ka võita, tal polnud. See, et tema tööl võib olla isegi ilmet, tekkis tal mõttesse alles siis, kui ta valiti kaheksa parima hulka 8000 tööst. "Aga ma vist senimaani ei ole aru saanud, et minu münt tuleb reaalselt käibele ja mina kujundasin selle. Ma ootan seda, sest see on nagu jõulutunne."

16-aastase Grete-Lisette Gulbise kujundatud 2-eurone laulupeomünt. Autor: ERR

Gulbise kujundatud mündil on läbivaks jooneks rahvusvöö, mis kulgeb nagu merelaine, noodid Eesti hümni algusest, rõõmsad kolm lauljat ja väikesed ruudukesed, mis sümboliseerivad Eesti eri piirkondi ja inimesi.

"See oli füüsiliselt raske ja ennekuulmatu projekt. Mõelge ise, kust võtta need inimesed, kes süüdavad 8000 tööd läbi vaadata ja ära hinnata," märkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

"See münt tuleb kasutusele väga suure tõenäosusega 2019. aasta mai teises pooles. Laulupidu on juuli algul ja me oleme kokku leppinud Laulu- ja tantsupeo SA-ga, et me emiteerime selle mündi piisavalt varakult, et inimesed jõuaksid seda münti endale hankida, jõuaks selle mündiga ka kohaneda ja laulupidu tuleks koos selle uue unikaalse mündiga."

Münte on valmistatud 1 miljon tükki. "Ta tuleb ka igapäevasesse käibesse, aga ka kollektsionääridele on mõeldud. Nii et me toodame 10 000 tiraažiga nn mündikaardi, kuhu on lisatud selgitav tekst ja selle kaardi sees on see ilus ja tore münt," lisas Roosve.