"Klassikokkutuleku" kolmanda osa piletid on avanädalavahetuseks kinodes juba välja müüdud

Teisipäeval esilinastub Klassikokkutuleku triloogia kolmas ja viimane osa "Ristiisad", kus seekord satuvad mehed seiklema tantralaagrisse. Kui René Vilbre esimese osa tegemist alustas, ei osanud ta arvata, et film võib nii menukaks osutuda. Esimesed kaks osa on olnud mõlemad aasta vaadatuimad eesti filmid ning viimase osa piletid on kinodes juba praegu avanädalavahetuseks välja müüdud.

"Mehed teevad enda üle nalja, naised naeravad meeste üle. Kui me komöödia alla vaatame, siis on seal üsna mitu sotsiaalset probleemi, räägime vananemisest, meeste tervisest, suhetest. Need kõik annavad tegelikult võimaluse vaatajal ühest küljest naerda ja teisest küljest mõelda, kas minu elu on ka nii nässus või veel hullem," ütles René Vilbre "Aktuaalsele kaamerale".

Komöödia originaalstsenaarium pärineb Taanist, eesti publiku jaoks kohandas selle stsenarist Martin Algus. Vilbre sõnul on filmide edu taga eelkõige näitlejakolmiku Mait Malmsteni, Ago Andersoni ja Henry Kõrvitsa hea omavaheline klapp.

"Kõik kolmekesi on väga hea improvisatsioonivõimega, nii et kui platsil midagi läks tekstist mööda ja tuli paremini välja, siis see ka sisse jäi. Ma usun, et kolmandik selliseid naljakaid lauseid on tulnud just nimelt tänu näitlejatele," lisas Vilbre.

"Kolm meest on ju koos ja teevad mingit toredat asja, siis käib siuke huumori tegemine alatasa ka siis, kui kaamera kinni on, ja see kandub üle, kui kaamera käib ja need jäävad filmi sisse. Paljud olukorrad on meile tuttavad ja me teame, kuidas mees sellises olukorras käituks. Nii need naljad tulevad ja paljud on niimoodi ka sisse jäänud," rääkis osatäitja Henry Kõrvits.