Galerii: Eesti Laul avalikustas poolfinaalide esinemisjärjekorra

Lisaks võistlejatele pakuvad poolfinaalkontserdid mitmeid üllatusi. "Esimeses poolfinaalis astub teiste seas üles armastatud laulja Maarja-Liis Ilus," kommenteeris Tomi Rahula. "Ülejäänud etteasted jäävad üllatuseks. Võin lubada, et Tartus on järgmisel nädalal tulemas kaks vägevat showd".

Poolfinaalides kõlavad laulud järgnevalt:

1. POOLFINAAL

1. The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

2. Marko Kaar "Smile"

3. xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

4. Johanna Eendra "Miks sa teed nii?"

5. Stefan "Without You"

6. Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

7. Jennifer Cohen "Little Baby El"

8. Sofia Rubina (ft. Janika Tenn) "Deep Water"

9. Öed "Öhuloss"

10. Victor Crone "Storm"

11. Ranele "Supernova"

12. Inger "Coming Home"

2. POOLFINAAL

1. Synne Valtri "I'll Do It My Way"

2. Iseloomad "Kaks miinust"

3. Lumevärv ft. Inga "Milline päev"

4. Sissi "Strong"

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk "Parmumäng"

6. Kadiah "Believe"

7. Kaia Tamm "Wo sind die Katzen?"

8. Kerli Kivilaan "Cold Love"

9. Grete Paia "Kui isegi kaotan"

10. Lacy Jay "Halleluja"

11. Around The Sun "Follow Me Back"

12. Uku Suviste "Pretty Little Liar"

Eesti Laulu 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones. Finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Piletid on saadaval Piletilevis.