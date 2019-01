Simple Sessioni järelpeol esineb räpipunt 5miinust

Hiphopi kollektiiv 5miinust, kes andis läinud aasta lõpus klubis Factory võimsa kontserdi "Aitäh" ning vihjas samanimelise lauluga võimalikule tegevuse lõpule, oma pille siiski kokku ei paki, vaid annab 1. veebruaril uue aasta esimese kontserdi. Tegemist on Simple Sessioni Live Night üritusega, mis on uus hingamine ekstreemspordisündmuse legendaarsetele järelpidudele.

Räpigrupi liige Estoni Kohver selgitas, et "Aitäh" oligi ühe 5miinuse ajastu lõpp. Samamoodi tehti 2017. aastal kontsert "Matused", kus piltlikult maeti maha oma esimene album. "See 5miinust, mis täna uuele aastale vastu läheb, ei ole kindlasti enam see 5miinust, mis eelmisel aasta tuuritas," rääkis Estoni Kohver. "Nendele, kes meiega selle aasta kaasa tegid, ütlesime aitäh. Need ei pruugi olla enam need inimesed, kes meiega sel aastal kaasas hakkavad käima. Asi muutub, muusika muutub, inimesed muutuvad, tõekspidamised ja hingetervis muutub. Me pole need, kes me olime eile, ja me pole homme need, kes me oleme täna," lisas Estoni Kohver.

5miinust on Võsult pärit hiphopi kollektiiv, mis alustas tegutsemist 2016. aastal. Bändi kuuluvad Lancelot, Päevakoer, Estoni Kohver, Venelane ja biidimeister Põhja Korea, kes artistinimesid kasutades ja alati tumedate päikeseprillidega esinedes oma lava- ja argielu lahus hoiavad. Kollektiiv on Legendaarne Records plaadifirma alt välja andnud ühtekokku kolm kauamängivat ning pälvinud Eesti hiphop auhindadelt mitmeid tiitleid.

5miinust esineb 1. veebruaril klubi Laev Arenas. Lisaks astuvad üles Nublu, Rämmar DJ-d, MHKL & Jozels, DJ Paul Oja ja üllatusesinejad. Sündmuse algus on 22.00.