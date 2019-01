Režissöör René Vilbre pole Taani "Klassikokkutuleku" filme näinud

Teisipäeval, 22. jaanuaril esilinastub värske Eesti komöödiafilm "Klassikokkutulek 3: Ristiisad". Režissöör René Vilbre ütles, et huumorit täis filmi on pikitud ka parajas koguses ühiskonnakriitilisi teemasid.

"Kui me sikutame filmi pealt ära selle koheva komöödiateki, siis me põhimõtteliselt räägime selles filmis nii meeste tervisest kui ka sotsiaalhoolekandest, suhtumisest vanainimestesse. Meil on teravaid nuppe muheda naeru all üsna mitu. Aga žanri ikkagi püüame hoida sellisena, et inimene saaks kinos kõva kõhutäie naerda," ütles Vilbre "Vikerhommikus".

Film saab alguse tantralaagris, millest Taani originaalversioonis Vilbre sõnul haisugi pole. "Selles mõttes on ta hästi lokaalne ja Eesti-keskne. Nii tegelased, probleemid kui ka huumor on suuresti kohalikku päritolu," ütles Vilbre, kes kirjutas koostöös Martin Algusega pool Taani stsenaariumit ümber.

Ka pildikeeleliselt on film originaalist erinev, sest Vilbre pole Taani versioone kahest viimasest osast näinud. "Ma ei ole originaalfilme näinud. Esimese vaatasin kolm aastat tagasi ära, et saada aru, millega tegu on. Teist ja kolmandat ma ei ole näinud, mina olen tegelenud ainult stsenaariumiga ja oleme selle üsna põhjalikult ümber kirjutanud," selgitas ta.

Vilbre sõnul on temalt palju küsitud, kas "Klassikokkutulekule" on veel järgi oodata, kuid sisuliselt saab lugu kolmanda osaga läbi. "See on tore, et nii läks. Ma ei uskunud, et kolm tuleb. Ma tegin esimese ära ja mõtlesin, et nüüd on nägemist, aga juhtus see, mida keegi ei arvanud. Mingil hetkel läksid inimesed kinno ja hakkasid seda filmi massiliselt vaatama, mis oli, ma arvan, üllatus kõigi jaoks," selgitas Vilbre.

Vilbre sõnul on uskumatu, et film on juba enne esilinastust kinode vaadatuimate filmide edetabelites. Helsingis on "Klassikokkutuleku" neli seanssi välja müüdud ja Kuressaares pole ühtegi vaba piletit jaanuari lõpuni saada. "Mulle teeb see ainult rõõmu, aga eks ta pisut kummaline on ka," tõdes režissöör.

Vilbre sõnul on tal sahtlis nüüd mitu uut filmi, mille kallal tegelema hakata. "Üsna mitu mõtet on, aga nüüd tuleb natuke hinge tõmmata," lisas ta.