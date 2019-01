Teisipäeval, 22. jaanuaril esilinastub värske Eesti komöödiafilm "Klassikokkutulek 3: Ristiisad". Režissöör René Vilbre ütles, et huumorit täis filmi on pikitud ka parajas koguses ühiskonnakriitilisi teemasid.

Täna öösel langes õhutemperatuur paiguti kuni 25 miinuskraadini ning ka hommik tuli krõbeda külmaga. Juba homme on oodata mahedamat ilma, kui päeval on õhutemperatuur -3 kuni +1 kraadi.

ERR-i lugejad on saatnud pilte loomadest, kes krõbedas külmas püüavad toime tulla. Kui ka sinul on meeleolukaid pilte, mida meiega jagada, lae need aadressile Minupilt.err.ee .

