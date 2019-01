2019. aastal on Philly Joe's jazziklubis võimalik näha kuut kooslust Kristjan Randalu ja mainekate ECM Recordsi artistidega, tähistamaks Müncheni plaadifirma 50. juubelit. Sarja esimene kontsert toimub pühapäeval, 27. jaanuaril kell 19.00 ning lisaks pianistile astuvad lavale Ben Monder (USA) ja Markku Ounaskari (Soome) kavaga "Absence".

Eesti publik seostab ECMiga eelkõige aktuaalse Eesti klassikalise muusika väljaandeid ECM New Series nime all, mis sai alguse Arvo Pärdi loomingu avaldamisega. Tähistamaks ECM-i väärikat vanust, tuuakse käesoleval aastal Philly Joe's jazziklubi lavale kuueosaline kontserdisari, mis keskendub Kristjan Randalu erinevatele kooslustele ECM-i muusikutega. Sarja esimesel kontserdil "Absence" jagavad Randaluga lava Ameerika kitarrist Ben Monder ja Soome trummar Markku Ounaskari.

Kristjan Randalu 2018. aastal ilmunud "Absence" on esimene Eesti muusiku plaat plaadifirma algselt ainult improvisatoorsele jazz-muusikale keskenduva firmamärgi ECM alt. Plaat on pälvinud laialdast positiivset vastukaja rahvusvahelises ajakirjanduses (Downbeat, Audio, All About Jazz jt), millele on järgnenud esinemised mitmetel kõrgelt hinnatud rahvusvahelistel festivalidel (Xjazz Berlin, Cork Jazz Festival jt). Album on nomineeritud aasta jazzalbumi kategoorias Eesti muusikaauhindadel 2019. Randalu on ühtlasi ka 2019. aasta riikliku kultuuripreemia nominent.

Kristjan Randalu on teinud arvukalt koostööd eri maade muusikute, orkestrite ja ansamblitega. Tema lavapartnerite hulka kuuluvad mitmed jazzimaailma suunanäitajad nagu Mark Guiliana, Dave Liebman, Nguyên Lê, Trygve Seim ning Dhafer Youssef.

Ameerika kitarrist Ben Monder on salvestanud üle 130 albumi. Monder on oma karjääri jooksul mänginud koos Marc Johnsoni, Lee Konitzi, George Garzone ja Maria Schneideriga, muu hulgas mängis ta ka David Bowie viimasel albumil "Blackstar".

Markku Ounaskari on üks tuntumaid Soome jazzmuusikuid, kes on koos musitseerinud pea kõigi Soome jazzilegendidega. Tihe koostöö seob teda artistidega nagu Arve Henriksen, Anders Jormin, Trygve Seim ja Markus Stockhausen. Ounaskari on salvestanud üle 50 albumi, neist viis ka plaadifirmale ECM Records.

Sarja teine kontsert toimub 23. mail ning siis astub Kristjan Randalu kõrvale mängima tuntud Norra trompetist Mathias Eick.

Kristjan Randalu "Absence" Philly Joe's jazziklubis pühapäeval, 27. jaanuaril kell 19.00.