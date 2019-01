Ewert Sundja raskest gripist: tundsin, et hakkan kaotama selge mõtlemise võimet

Kuu alguses teatas ansambel Ewert and The Two Dragons, et peavad albumi "Hands Around the Moon" esitluskontserdid ERM-i blackboxis edasi lükkama solisti haigestumise tõttu. Muusik Ewert Sundja rääkis, kuidas tavaline gripp ta jalust niitis.

Sundja rääkis ETV saates "Ringvaade"; et gripp sai alguse lastest ning seejärel haigestusid ka tema ise ja abikaasa Kadri. Kiirabi ei tahtnud mees liiga kergekäeliselt kutsuda. "Mis ma nüüd tüütan siis selle palavikuga tingimata. Ühel hetkel ma tundsin, et nüüd ma pean tüütama ja tundus, et see oli nüüd õige hetk. Nad olid kõik nõus ja viisid ära," kirjeldas Sundja gripi ootamatut ägenemist.

Sundja meenutas, et gripi tagajärjel oli tal kaunis kehv olla. "Kolmanda päeva lõpuks, kui on väga kõrge palavik ja selleks hetkeks nädala olin juba ainult veedieedil, üldfüüsiline oli läinud päris alla," kirjeldas Sundja, kuidas gripp talle mõjus.

Erakorralise meditsiini osakonda otsustas Sundja pöörduda siis, kui kõrge palavik ei allunud enam tablettidele. "Ma tundsin, et ma hakkan kaotama selge mõtlemise võimet," ütles Sundja, et oli palunud oma abikaasal kiirabi kutsuda kahel korral, ilma et oleks seda ise aru saanud.

Gripi tüsistusena oli Sundjat tabanud kahepoolne kopsupõletik. "Kui ma tagasi mõtlen ja ei oleks lasknud kiirabi kutsuda, võib-olla ma poleks saanud isegi teada, et mul see kahepoolne kopüsupõletik on. Oleksin veel kannatanud natuke," meenutas Sundja.