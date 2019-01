Eesti Laulu poolfinalistid saab kuvada piimapakile

Tegemist on nn liitreaalsusega, mis tähendab, et kokku on viidud virtuaalreaalsus meie pärismaailmaga. Tarvis on endale telefoni alla laadida vastav äpp, kõik juhendid leiab vastavatelt piimapakkidelt.

"Me filmime üles kõik Eesti Laulu artistid. Need, kes finaali pääsevad, ja ka need, kes ei pääse, on kõik üles filmitud ja hiljem on võimalik need maha skännida piimapakile," selgitas režissöör René Vilbre.

Uku Suviste avaldas lootust, et inimesed on selle lahenduse puhul loovad ning Sünne Valtri sõnul oli tegemist uue kogemusega.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.