Priit Võigemast: pilli mängimine on minu jaoks eluliselt vajalik

26. jaanuaril jõuab Ugalas lavale üle kümne aasta taas muusikal, Iiri muusikal "Once". Laura Kalle õppis muusikali jaoks selgeks klaverimängu. "See on päris suur pähkel. Ma ei tea veel, kas ma olen selle päris läbi purenud," tõdes Kalle, kes on klaverit varem mänginud keskkoolis, "Vikerhommikus".

Võigemast mängib lavastuses kitarri, mida ta on samuti keskkoolist saati osanud, kuigi näitleja sõnul pakkusid talle muusikali lood siiski väljakutseid. Proovideks valmistub Võigemast hommikust õhtuni pilli mängides. "Pilli mängimine minu jaoks on eluliselt vajalik. Ma ei pea olema selleks suur professionaal või virtuoos, aga ta on eluliselt vajalik. Ma ei ole väga suur joogataja või mediteerija, aga pillimäng asendab seda kõike," ütles Võigemast, et haarab pilli järele niipea kui võimalik.

"Once" esietendus muusikalina 2011. aastal Off-Broadwayl ja on pälvinud terve rea mainekaid auhindu, sealhulgas kaheksa Tony Awardi. 2008. aasta Oscarite jagamisel pälvis lugu "Falling Slowly" auhinna parima algupärase muusikapala eest. "See muusika mõjub väga vahetult. Ta haarab kiiresti endasse ja see lugu samamoodi," rääkis Võigemast muusikalist.

Muusikali libreto autoriks on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová.

John Carney mängufilmil "Once" põhineva muusikali lavastab Ugalas Taago Tubin, muusikajuhid on Peeter Konovalov ja Andre Maaker. Loo lavaversiooni muudab eriliseks, et näitetrupp toimib ühtlasi bändina ja kogu muusika luuakse elavas ettekandes.