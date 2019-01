Kuldvaarikatele nomineeriti Donald ja Melania Trump

Kuldvaarikaid jagatakse aasta halvimatele filmidele, näitlejatele ja filmitegijatele. Sel aastal kogusid enim nominatsioone filmid "Holmes & Watson" ja "Gotti", mõlemad on nomineeritud kuues kategoorias.

Kuldvaarikas on Ameerika Ühendriikide filmiauhind, mida antakse välja halvimate filmide ja osatäitmiste eest. Auhinnatseremoonia toimub Los Angeleses üks päev enne Oscarite väljakuulutamist.

Esimesed Kuldvaarikad kuulutati välja 31. märtsil 1981. aastal.

Kuldvaarikate tänavused nominatsioonid:

Halvim film:

"Gotti"

"The Happytime Murders"

"Holmes & Watson"

"Robin Hood"

"Winchester"

Halvim naisnäitleja:

Jennifer Garner - "Peppermint"

Amber Heard - "London Fields"

Melissa McCarthy - "The Happytime Murders and Life of the Party"

Helen Mirren - "Winchester"

Amanda Seyfried - "The Clapper"

Halvim meesnäitleja:

Johnny Depp (ainult hääl) - "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell - "Holmes & Watson"

John Travolta - "Gotti"

Donald J Trump (kehastas iseennast) - "Death of a Nation and Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis - "Death Wish"

Halvim meeskõrvalosa:

Jamie Fox - "Robin Hood"

Ludacris (ainult hääl) - "Show Dogs"

Joel McHale - "The Happytime Murders"

John C Reilly - "Holmes & Watson"

Justice Smith - "Jurassic World: Fallen Kingdom"

Halvim naiskõrvalosa:

Kellyanne Conway (kehastas iseennast) - "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden - "Fifty Shades Freed"

Kelly Preston - "Gotti"

Jaz Sinclair - "Slender Man"

Melania Trump (kehastas iseennast) - "Fahrenheit 11/9"

Halvim ekraanipartnerlus:

Kõik partnerlused - "The Happytime Murders"

Johnny Depp ja tema hääbuv filmikarjäär - "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell & John C Reilly - "Holmes & Watson"

Kelly Preston & John Travolta - "Gotti"

Donald J Trump & His Self Perpetuating Pettiness - "Death of a Nation & Fahrenheit 11/9"

Halvim uusversioon või järg:

"Death of a Nation"

"Death Wish"

"Holmes & Watson"

"The Meg"

"Robin Hood"

Halvim režissöör:

Ethan Cohen - "Holmes & Watson"

Kevin Connolly - "Gotti"

James Foley - "Fifty Shades Freed"

Brian Henson - "The Happytime Murders"

The Spierig Brothers - "Winchester"

Halvim stsenaarium:

"Death of a Nation" - Dinesh D'Souza & Bruce Schooley

"Fifty Shades Freed" - Niall Leonard, from the novel by EL James

"Gotti" - Leo Rossi and Lem Dobbs

"The Happytime Murders" - Todd Berger, Story by Berger and Dee Austin Robinson

"Winchester" - Tom Vaughan and The Spierig Brothers