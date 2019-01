Eesti Meedia telekanalite juhiks saab Kaspar Kaljas, Rait Killandi kaotas töö

Eesti Meedia juhtimises on viimasel ajal toimunud teisigi muudatusi - aasta alguses lahkus Eesti Meedia juhatuse esimehe kohalt Sven Nuutmann ja siirdus Eesti Meedia emaettevõtte UP Investi juhatusse. Eesti Meedia uueks juhatuse esimeheks sai AS-i Kroonpress senine juht Andres Kull.

Telekanalite programmijuhi Kaspar Kaljase sõnul on tegu vastutusrikka ja väljakutset pakkuva ülesandega. "Mul on palju ideid ning võtan uue rolli kindlalt vastu," lisas Kaljas.

