Tsaariaegse Eestimaa kubermangu trikoloorist ei räägitud "Suure paugu teoorias" juhuslikult, sest sarja peategelasel Sheldon Cooperil on läbi hooaegade olnud enda veebisaade "Sheldon Cooper Presents: Fun With Flags", kus ta tutvustab erinevate riikide lippe ning viskab nende üle nalja. Antud juhul väitis ta, et rohe-lilla-valge trikoloor, mis esindas Eestimaa kubermangu 1721. kuni 1917. aastani, on üks väheseid lippe maailmas, kus on kasutatud lillat värvi.

Heraldiku Priit Herodese sõnul seostub violetne värvitoon klassikaliselt kristliku sümboolikaga. See on piiskopiastme värv. Teistel juhtudel viitab violetne ka akadeemilisusele. Millele trikoloori Eestimaa Kubermangule trikoloori valimisel mõeldi, on aga juba raskem küsimus.

"Värvide tähtuse ja tähendusega on konkreetsetel juhtudel nagu tähtedega. Täht "A" võib esineda õige mitmetes sõnades nagu armastus või vihkamine. Seda võib tõlgendada sõltuvalt olukorrast mitmeti. Sellepärast ongi vappide ja lippude kehtestamisel kõige tähtsam nende kirjeldus ja põhjendus," viitas Herodes. Kui seda käepärast pole, ei jäägi tulevastel põlvedel üle muud, kui tõlgendada seda oma teadmiste põhjal.

Praegu kasutab Eestimaa Kubermangu täpseid värve Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium.

"Suure paugu teooria" alustas 2007. aastal telekanalis CBS ning on tänaseks jõudnud 12. hooajani. Selle aasta suvel lõppev hooaeg jääb sarjale ka viimaseks.

