Ariana Grande't süüdistatakse plagiaadis

Princess Nokia, kodanikunimega Destiny Nicole Frasquer postitas sotsiaalmeediasse endast video, kus ta kuulab Grande lugu "7 rings" ja seejärel enda lugu "Mine" miksteibilt "1992 Deluxe". "Kas see kõlab teile tuttavalt? Sest see kõlab mulle väga tuttavalt," ütleb ta videos. "Kas see pole see sama lugu, mille ma tegin mustadest naistest ja nende juustest? Hmm.. kõlab valgelt." Princess Nokia jagas ka säutsu, mis väidab, et kogu Ariana Grande uus album plagieerib Princess Nokiat sõnade, kiirusekasutuse jm osas.

Ameerika-Puerto Rico räppar Princess Nokia festivalil Exit 2017. Autor: Vladimir Veličković/Exit Festival

Princess Nokia on video praeguseks hetkeks eemaldanud. Allpool saab kuulata nii Nokia lugu "Mine" kui ka Grande lugu "7 rings".

Grande loos on sõnad My wrists, stop watchin', my neck is flossin'/Make big deposits, my gloss is poppin'/You like my hair? Gee, thanks, just bought it/I see it, I like it, I want it, I got it [Yeah].

Samas, kui Nokia loos on sõnad Rock my many styles then go natural for the summer/Hair blowing in the Hummer/Flip the weave, I am stunner/It's mine, I bought it/It's mine, I bought it.

Grande lugu ilmus reedel ja sämplib lugu "My Favourite Things" 1965. aasta hittmuusikalist "The Sound of Music." Lugu räägib Grande raskustest 2018. aastal, sealhulgas tema endise poiss-sõbra Mac Milleri surmast ja lahkuminekust telesaate "Saturday Night Live" staarist Pete Davidsonist.