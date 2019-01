Priit Pajusaar: Eesti Laul on hetk, kui tuled kivi alt välja

Priit Pajusaar on ka korra varem Eesti Laulul osalenud koos Gertu Pabboga, kuid Eurolaulul osales ta suisa 20 erineva looga. "Eks see juba mingi epideemiana mõjub ja inimesed mõtlevad, et see Pajusaar on täitsa segane, aga mul on sportlase hing olnud alati sees ja mulle meeldib Eurovisiooni ja Eesti Laulu puhul see, et see on nagu hetk, kus sa tuled kivi alt välja," selgitas ta saates "Hommik Anuga" ja rõhutas, et läbi selle on hea end uuesti näidata. "Ilmselt paljud inimesed saavad teada, et Pajusaar polegi surnud ja tegutseb veel."

Algselt Pajusaarele aga Eesti Laulu formaat väga ei meeldinud. "Kui ma kuulsin esimestelt Eesti Laulu osalejatelt, et võistluse alguses oli isegi tabu rääkida Eurovisioonist, nii kaua, kui Eesti Laul ei olnud läbi, aga siis kui paratamatult vastiku rudimendina keegi võitis selle, siis räägiti Eurovisioonist," sõnas ta ja tõdes, et see tsirkus talle ei istunud. "Ma saan aru, et pärast 2008. aastal pärast minu kaasosalusel tekitatud paljude arvates katastroofi "Leto Sveti" näol tuli midagi muuta, muidu see sama jama kestab edasi."