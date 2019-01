Paul Neitsov hasartmängusõltuvusest: sõltlane ei lähe raha võitma

Paul Neitsov selgitas, et neli aastat tagasi, kui ta sai 21-aastaseks, viis elutee teda hasartmängudeni. "Nagu kõik teavad, on see äärmiselt libe tee, sa annad sõrme ja see võtab käe," sõnas ta ja kinnitas, et see oleneb kindlasti inimesest, aga tema puhul nii läks. "See haaras mind mingisse sügavasse auku ning seda mitte kuude ega nädalatega, vaid päevadega."

"Sellest august välja rabelemiseks läks kolm aastat, mingi hetkeni elad sa nagu varjuelu, sa oled nagu kaks isikut," ütles ta ja selgitas, et on see inimene, kes on laval, selline tore isik. "Aga sinna kõrvale tekib deemonitest vaevatud monstrum, kes ei suuda teha õigel ajal õigeid otsuseid," sõnas Neitsov ja kinnitas, et esimest kasiinosse minekut ta ei mäleta. "See oli mingi teema, et ma sain 21-aastaseks ja siis on sinna minemine lubatud, varem mul ei olnud isegi seda mõtet."

Muusik kinnitas, et selliseid juhuseid tuli ette, kui ta veetis kasiinos 12 tundi järjest. "Ma arvan, et see on ka rekord," ütles ta ja tõi välja, et enamasti veetis ta aega automaatide taga. "Kui sa satud sõltuvusse, siis raha ei mängi kasiino puhul enam rolli, summad ei mängi enam rolli," ütles ta ja rõhutas, et sõltlane ei lähe sinna enam raha võitma. "Ilmselt on see mingisuguse asja kompenseerimine, ma ei tea isegi enda puhul, mille kompenseerimine see on, aga sa asendada seal midagi, mis sinu elus on puudu."

"Psühholoogide meetodid on selle koha pealt natukene liiga leebed, sest nad õigustavad tagasilööke liiga kergelt," tõdes Neitsov ja lisas, et kui suures jamas sõltlane läheb psühholoogi juurde ja talle öeldakse, et tagasilöögid on andestatav, siis on väga raske sellest lahti saada. "Ma võtsin endale ühel hetkel sellise mõtteviisi, et ma ei anna endale tagasilööke mitte kunagi andeks ja see viiski mind selle otsuseni, praegu ma tunnen, et olen vaba."

Hasartmängusõltuvusest vabanemisel aitas teda peretuttav, kes on minevikus ise selle probleemiga silmitsi seisnud. "Ta jagas oma kindlat sõna ja veendumusest selles osas, et ainukene viis sellest pääsemiseks on teha otsus, et sa ei tee seda enam, teist varianti ei ole." Samuti rõhutas Paul Neitsov, et ka kasiinokeeld, mille Eestis inimesed endale peale saavad panna, ei toimi. "Kui sa ei saa mängida Eestis, siis kuhu sa ikka lähed, meil on Läti ja Soome, sest näiteks Lätis ei olegi sellist asja nagu kasiinokeeld," selgitas ta.

Kitarrist Paul Neitsov kandis saates ette ka töötluse Metallica loost "Nothing Else Matters":