Sandra Nurmsalu: tänu Eurovisioonile sai lavanärvist lahti

Sandra Nurmsalu kinnitas saates "Hommik Anuga", et on enda 2009. aasta Eurovisiooni esinemist korduvalt üle vaadanud. "Lapsed kodus tahavad hästi palju vaadata," ütles ta ja tõi välja, et 3-aastane ikka vaatab ja imestab, et minu emme on seal. "Lastel on selle laulu sõnad ka vist peas."

Eurovisioonist mäletab Nurmsalu seda, et lavale minekut oodates oli tema väga rahulik, aga ta pidi teisi rahustama. "Sven Lõhmus ja Mart Normet olid kõrval, kellel oli vibra sees," sõnas ta ja mainis, et tema oli just see, kes ütles, et kõik on hästi ja rahunege. "Eurovisiooniga õnnestus minul lavanärvist lahti saada."

"Varem olin ma see laulja, kes võis närvi tõttu isegi oma nime ära unustada," selgitas ta ja tõdes, et prooviruumis võis kõik välja tulla, aga kui sa astusid lavale, siis toimus mingi must auk. "Mul oligi nüüd valida, et kas me lähen sinna Eurovisiooni lavale musta auku või teen tööd enda vaimse poolega," mainis Nurmsalu ja kinnitas, et tänu sellele eeltööle oli tal Eurovisioonil väga hea olla.

Saates "Hommik Anuga" kandis Sandra Nurmsalu ette ka oma Eesti Laulu võistlusloo "Soovide puu":