"Ongi Koik" | Nädala vits

"Erinevalt minust on Eestis olemas ka väga tublisid inimesi, näiteks mõned uurivad ajakirjanikud, kes paljastasid Kremli-meelse trollivabriku," sõnas Märt Koik ja lisas, et paraku selgus hiljem, et trolli ei ole vaja üldse kaugelt otsida, sest nad on ka siin kohapeal olemas. "Nimelt tuli välja selline huvitav asi, et EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus liikmed sisustavad oma vaba aega valenimede alt trollimisega."

Koik tõdes, et kui üldiselt kirjutavad sellistest teemadest Eesti alternatiivmeediaportaalid alati oma fantaasiarikka versiooni, siis nüüd on kõik täiesti vait. "Ilmselt teevad kõik uusi kontosid."