"Meie kallid ministrid on väga-väga töökad inimesed, nad suudavad teha valimiskampaaniat igas erinevas rahvamajas, aga samal ajal ka riiki juhtida," sõnas Märt Koik ja tõdes, et kuigi arvatakase, et riigi juhtimine jääb sel ajal kõrval, siis see ei vasta tegelikult tõele