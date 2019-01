Saates "OP+" selgus, et Oscari-soosikust filmiga "Roheline raamat" ("Green Book") on üllataval kombel seotud eestlasest tšellomängija Jüri Täht.

"Tundmatu heategija võttis kätte ja ehitas lumest kiiruskaamera, et autojuhid võtaksid natukenegi hoogu maha, minu arust väga kiiduväärt ettevõtmine," ütles Märt Koik ja tõdes, et samamoodi võiks lumest ehitada veel asju, mida Eestis ei ole. "Näiteks Valka sünnitusosakonna, Tallinnas vabadussõja võidusamba ja natukene harjutamist, siis paneme oma jõud kokku ja ehitame lumest uue, parema ja ilusama Eesti riigi."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel