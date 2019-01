Koolitants alustas 25. hooaega tantsupäevaga Tallinnas

"Sel aastal on Koolitantsu festivali teema "Tants on suurem kui elu". Suuname juhendajaid mõtlema nii, et lavale läheb ikkagi tantsija, et ei võetaks kaasa suuri rekvisiite, et laval olekski tantsija," rääkis Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein "Aktuaalsele kaamerale".

"Koolitantsu juubelihooaja õhkkond saab olema nagu alati koolitantsu õhkkond - sõbralik, tohutult elevust, suminat, enese proovile panekut," lisas ta.

Sadade tüdrukute kõrval oli esimesele tantsupäevale tantsima tulnud vaid mõni poiss.

Tantsimise juures pidasid lapsed kõige toredamaks rõõmu ja seda, et läbi tantsu saab oma tundeid teistele näidata.

Juba järgmisel nädalavahetusel tantsitakse Tartus.