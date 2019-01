Martin Algus "Klassikokkutuleku" fenomenist: inimesed tahavad naerda

Kadri Rämmeld usub, et uus "Klassikokkutuleku" film on pööraselt naljakas. "Võib-olla ma olen elevil, et kas saab naeru vahepeal ka hinge tõmmata," ütles ta ja tõdes, et tema ei olnud enne "Klassikokkutulekut" eriti filmides mänginud. "Võrreldes teletööga tuleb seal tuleb ikka suurem närv sisse, kui sa saad aru, et nüüd on sinu suur plaan ja kogu võttemeeskõnd, kõik kaamerad ja relsid keskenduvad ainult sinule."

Britta Soll kinnitas, et ilmselt ei osanud keegi "Klassikokkutuleku" niivõrd suurt edulugu ette näha, kuid selle taga on kindlasti ka teatav tühimik. "Ei olnud sellist kodumaist komöödiafilmi, mis tituleerib end komöödiafilmina, mitte selline, kus saab veidi naerda ja muigad," ütles näitleja ja mainis, et komöödia peab olema eluline. "Samastumisefekt peab sinna jääma, siis sa naerad, rõõmustad ja kurvastad."

Martin Alguse arvates võib "Klassikokkutuleku" fenomeniks olla lihtsalt see, et inimesed tahavad naerda. "Huumor on tänapäeval hädavajalik, kui elu läheb väga tõsiseks ja ka ennast võetakse liiga tõsiselt," mainis ta ja lisas, et tema arvates on tegemist hästi tehtud meelelahutusega. "Ta ei ole ka lihtsalt šketsishow, et teeme ainult nalja, seal on oma tõsine teema, mis samas ei muutu kordagi nii tõsiseks, et hakata nalja varjutama."

Samuti on tema sõnul alati olnud nii, et komöödiad ei lähe kriitikutele peale. "Rahvas võib kiita ja naerda ning näitlejatele meeldib teha, aga kriitikud vaatavad juba selle žanri peale pika hambaga," kinnitas ta ja nentis, et samas saab ta ka kriitikutest aru. "Nad peavad hoidma mingisugust kunstilist joont, et asjad ikkagi kontrolli all oleks, aga aeg-ajalt tahaksid kõik natuke lõõgastuda ja lõdvestuda."

