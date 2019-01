Muusikaauhindadel toimub NOËP-i uue singli esmaesitlus

Lisaks saab laval näha tänavuse Eesti Laulu poolfinalisti ja Rootsi muusikaedetabeleid vallutavat Victor Crone'i ning möödunud aastal fänne värske albumiga üllatanud indie-rock bändi The Boondocks.

Kogu Eesti Muusikaauhinnad 2019 esinejate nimekiri:

Ott Lepland, Rein Rannap, ÖED, Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats, Maian, Lenna, Ewert and the Two Dragons, Uudo Sepp, Revals, Duo Ruut, Talbot, NOËP, Victor Crown, The Boondocks ja Panus Eesti Muusikasse auhinna pälviv kollektiiv Mahavok.

Eesti Muusikaauhinnad 2019 raames jagatakse välja tunnustused 17 kategoorias. Õhtut juhivad Reigo Ahven ja Triinu "Lepatriinu" Paomets.