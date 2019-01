Möödunud aasta aruannetest selgus, et voogedastusplatvorm Netflix kulutas möödunud aastal originaalsisule 12 miljardit dollarit, mis näitab 35% kasvu võrreldes 2017. aasta 8,9 miljardi dollariga.

Wall Streeti analüütikud arvavad, et 2019. aastal ootab Netflixi ees veel 25% kasv, kulutades originaalsisule sel aastal lausa 15 miljardit dollarit, vahendas Variety. Samas arvatakse, et sama kiiresti see kasv kaua jätkuda ei saa, kuigi 2020. aastaks prognoositakse juba 17,8 miljardist eelarvet.

Samal ajal on kasvanud ka Netflixi kulutused turundusele. 2018. aastal kasvasid need 65%, jõudes 2,37 miljardini. Analüütikud arvavad, et tuleval aastal võivad turunduskulutused kasvada 2,9 miljardini.