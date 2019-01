Eesti esindajad maailma kaunima vanaema valimisel vanusenumbrit öelda ei pelga

"Ringvaade" käis vaatamas, kes sõidavad Eestist maailma kaunima vanaema valimisele. Muu hulgas selgus, et oma vanust nad ei häbene ja usuvad, et aktiivne elustiil ja ajaga kaasaskäimine annab põhjuste lastele ja lastelastele uhked olla.

Grandma Universe Estonia 2018 tiitlit kandev Lilia Kozlova ütles, et eesootava võistluse puhul on kõige suurem mure see, et ta näeb oma lapselapsi seetõttu harvem.

"Tegemist on kohutavalt palju. Grandma Universe Estonia 2018 toimus alles nüüdsama, enne aastavahetust ja nüüd algab juba ülemaailmne võistlus. Kleit tuleb valmis saada. Tegelikult on palju kleite vaja – kokteilipeoks, väljasõiduks. Tuleb ka talendivõistlus, kus näitame oma oskusi. Mina hakkan laulma," märkis Kozlova.

Ta tõdes, et tal on kiirete aegadega seoses välja kujunenud omamoodi immuunsus. "Mida vanemaks saad, seda rohkem jõuad. Oleme harjunud kõike ette planeerima. Mina olen tegev ettevõtluses. Juhin ilusalongi ja töötan kosmeetika alal juba üle 30 aasta. Selle ajaga olen õppinud oma aega täiuslikult planeerima."

Oma vanust Kozloval häbi välja öelda ei ole – ta on 56-aastane. "Passi järgi olen 56, aga hingelt ikkagi noor." Ta usub, et tema pluss on aktiivsus. "Ma olen väga aktiivne vanaema." Tema sõnul on naine ilus igas vanuses. "Seda tuleb lihtsalt väärikalt rõhutada ja väljendada."

Grandma Classic Estonia 2018 tiitlit kandev Riita Kondelin pole kunagi ilukirurgi noa alla sattunud. "Juuksed on samuti loomulikku tooni. Ma olen väga looduslik." Ta usub, et tema nn hea säilimise on taganud hea toit, mittesuitsetamine, alkoholist hoidumine, suur hulk trenni. "Aga ka geenid." Kondelin tunneb end 40-aastasena.

Vanaema roll on Kondelini sõnul väga hea roll. "Mu lapselapsed on mulle väga armsad. Ella on kohe 3-aastane ja armastab mind nii palju, et kui ta mind näeb, siis ta kohe tuleb ja kallistab."

56-aastane ja Grandma Universe Estonia 2018 publiku lemmiku tiitliga pärjatud Inga Virolainen pole iludusvõistlustest muidu kunagi osa võtnud ja otsustas seda nüüd teha ilmselt lapselapse pärast. "Tahan talle jätta mälestuseks endast mingi loo. Kõigist vanaemadest ma ei tea, aga mina püüan ajaga kaasas käia. Jõuan kõike, mul on oma aiamaa ja teen hoidiseid nagu kõik vanaemad."

Virolainen leiab, et lapsed ja lapselapsed on uhked, kui vanaema on hoolitsetud ja ilus ning hoiab end vormis. "Ja kui ta saab lastelastele lausa kogemusest midagi õpetada."

58-aastane ja Gradma Universe Estonia 2018 tiitli pälvinud Natalja Mänd on kahe tütre ema ja kolme lapse vanaema. Ta usub, et ilu peab õhkuma inimese seest. "Ilu on üldiselt mitte ainult kaunis nägu, vaid ka kaunid liigutused, elulaad, mis teisi sütitab. Sul on südames midagi, mis särab ja rõõmustab teisi."

Mänd lisas, et päris võidu kõrval on omaette võit ka see, et keegi tuleb ja ületab end sellisel võistlusel. "See on kõige olulisem võit üldse. Muidugi on hea, kui lapsed ütlevad, et ema, hästi paned! Selline hinnang teeb meele heaks."

Mänd usub, et praeguse aja vanaemad on elutargad. "Targemad selle poolest, et nad peavad mõistma ja mõistavadki, et vanaema tervislik eluviis kandub üle ka lastele ja lastelastele.

Maailma kaunima vanaema valimise eeletapp toimub eeloleval esmaspäeval, 21. jaanuaril Sofias.