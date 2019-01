Ilmar Raag: mustvalgete dokkkaadrite värvimine võimaldab üles võetud sündmust paremini mõista

"Kui me vaatame vanu filme, siis tuleb eristada kahte asja. Üks on dokumentaalfilm või film, mis on tehtud oma ajastu kroonikana, kus seda üles võttes peetigi silmas, et see sündmus, mis on seal näidatud, et see on kõige tähtsam. Kui me täna soovime seda värviliseks teha, siis me saame veel enam aru, mis see sündmus oli," selgitas Raag "Ringvaatele".

"Teine küsimus on see, et kui oli tehtud mängufilme, kus operaatorid kohe algselt kujutasid ette, et nad teevadki mustvalgelt filmi, nii nagu täna on inimestel aeg-ajalt soov teha mustvalgeid filme. Meenutagem kas või "Novembrit". Mustvalgel filmil on oma esteetika."

"Kui me vaatame neid filme, siis need on ju ka tehtud omaette šnitiga. Ega nad ei ole täpselt sedamoodi värvilised nagu me ehk täna suudame aru saada. Esimene asi, mida tuleb tähele panna, on see, et tihti võetakse natukene malli ka omaaegsetest koloreerimiskatsetustest. Peale fotode värviti ka filme. Võeti see pikk filmilint ette ja ükshaaval pandi sinna mingid värvitäpid ette. See oli suhteliselt peen töö," tõi Raag välja.

Raagi sõnul on kõige keerulisem algsete värvide paikapanek. "Aga kui sa õpetad arvuti ära tundma, et see on sinel ja see on relv ning relv on seda värvi, siis ta hakkab juba natukene ise tundma. Täna räägitakse ju sellest, kuidas sa võid sisuliselt võtta ükskõik mis ajal elanud filmitähe, digitaliseerida ta 3D-tegelasena ja panna uuesti näitlema. See on tekitanud omamoodi autoriõiguste probleemi selle pildiga, mille sa endast maailma jätad, sest ühel hetkel sa juba sured ära, aga 200 aastat hiljem lapselapsed panevad sind kuhugi filmi ja sa teed asju, mida sa iial ei oleks tahtnud teha."

"Ringvaade" lasi disainer Kait Kübaral mustvalge foto värviliseks teha. Autor: Rahvusarhiiv

Raag kommenteeris Kübara tööd ja ütles, et ilmselt kui võtta tänapäevane keskpäraste seadetega kaamera ja teha samast asjast pilti, siis ilmselt oleks tulemus natuke teistsugune. "Kui Steven Spielberg tegi filmi "Reamees Ryani päästmine", siis tema soov oli see, et ehkki see filmiti üles kaasaegsele filmilindile, et see värv keerataks natukene vanaaegseks, sest ka tol korral tehti juba värvifilmi ja need tollaaegsed värvifilmid nägid natukene pleekinud välja."