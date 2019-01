Ott Lepland ja Elina Nechayeva kõrvutasid 10 aasta taguseid pilte praegustega

Internetis levib taas üks väljakutse. Seekord ei tule end jääga üle valada, vaid kõrvutada oma kümne aasta taguseid pilte praegustega. "Ringvaate" otsestuudios olid külas Ott Lepland ja Elina Nechayeva, kes on juba kümme aastat avalikkuse silme all olnud.

"Ausalt öeldes tundub, et see nii ammu aega tagasi ei olnud. Ikka alles praegu. Ei taha mõelda, et ma olen nii vana juba," ütles Nechayeva. "Kuna tegemisi on nii palju, siis mulle tundub, et aeg läheb väga aeglaselt. See, mis oli täna hommikul, tundub, et oli juba kaks päeva tagasi, kuna nii palju asju on tänase päeva jooksul juba juhtunud."

Lepland tunnistas, et tema jaoks kulgeb aeg juba kiiremini. "Mingi hetk on ikka tunne, et need päevad lähevad kuidagi liiga kiiresti. Mida aasta edasi, seda tempokamaks see asi läheb ja seda kiiremini need päevad ja tunnid mööduvad."

Kümne aasta taguseid pilte praeguste kõrval vaadates märkis Lepland, et talle tundub nagu ta oleks justkui hoopis nooremaks jäänud. "Eluharjumused on ka teistsugused. Praegu saab korralikult trenni tehtud ja sealhulgas ka toitumist jälgitud."

Nechayeva sõnas oma kümne aasta taguseid pilte praegustega võrreldes, et praegu on tal rohkem tarkust silmas. "Mõlema inimesega olen rahul. Ma olen ikka väga õnnelik, et aeg möödub ja et tarkust, kogemust tuleb juurde. Ma olen selle üle meeletult õnnelik ja tänulik."

Ta usub, et kümme aastat noorem olla oli halvem. "Absoluutselt, sest ei ole nii palju elukogemust ja -tarkust. Oled noor, tahad kõike proovida ja mõned proovid ei pruugi alati õnnestuda."

Nii Lepland kui ka Nechayeva tunnistasid, et kümne aasta taguseid videomaterjale saatest "Eesti otsib superstaari" on piinlik vaadata. "Kõik see riietumisstiil, soeng – ei tunne ennast nagu aru. Aga eks see oligi niimoodi, et olin maapoiss, kes tuli linna katsetele ja andsin tol hetkel endast parima," selgitas Lepland.

Nechayeva loodab, et kümne aasta pärast ta laulab, esineb, esindab Eestit parimatel lavadel ja on õnnelik ja iseendaga rahul. "Seda soovin ma ka kõigile teistele."

Lepland loodab samuti olla kümne aasta pärast produktiivne artist. "Kirjutada muusikat ja esitada seda nii hästi kui võimalik, ja muidugi olla inimesena veel parem."