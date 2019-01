Belgia saadab Eurovisioonile 18-aastase Elioti

Elioti karjäär sai alguse talendisaatest "The Voice Belgique" eelmisel aastal. Tema talenti märkas laulukirjutaja Pierre Dumoulin, kes on Belgia 2017. aasta võistlusloo "City Lights" autor, vahendas Eurovision tv.

"Kui ma nägin Elioti esitust, tundsin ma, et temas on see miski, mida artistilt oodata. Ta on tundeline ja õrn, need omadused toodavad emotsioone," ütles Dumoulin.

Dumoulin on ka tänavuse võistlusloo autor, mis ootab veel avalikustamist.