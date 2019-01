R. Kelly eksmänedežer Henry James Mason andis end reedel pärast vahistamismääruse väljastamist võimudele üles. Masonit süüdistatakse Jocelyn Savage'i perekonnale tapmisähvarduste tegemises. Savage'i isa Timothy on avalikult väitnud, et tema tütar on R. Kelly poolt ajupestud ja teda hoitakse muusiku nn sektis vastu tüdruku tahtmist.

Saates "OP+" selgus, et Oscari-soosikust filmiga "Roheline raamat" ("Green Book") on üllataval kombel seotud eestlasest tšellomängija Jüri Täht.

Muusikat teevad Sandra Nurmsalu, Stefan ja Paul Neitsov, lisaks neile on muusikateemadel rääkimas Priit Pajusaar. "Klassikokkutuleku" uuest filmist räägivad Britta Soll, Kadri Rämmeld ja Martin Algus ja külas on ka arhitekt Raul Vaiksoo.

