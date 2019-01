Raivo Suviste: reklaami müük erakanalitesse on oma aja ära elanud

"Tänapäeva televisioon liigub kõik Netflixi taolistesse asjadesse. Eestis ei saa Netflix selle mudeli järgi, mismoodi ta praegu töötab, toimida, sest meid ei ole seda kriitilist massi, kes suudaks osta seda programmi sellisel kujul," arutles Suviste "Vikerhommikus".

Suviste sõnul ongi esimene probleem, et Eestis on kõike vähe - ka televaatajaid. "Me ei saa ennast võrrelda Ameerika Ühendriikide või suurte riikidega. Me kindlasti peame lähtuma omast väiksest liivakastist," rõhutas Suviste.

Suviste sõnul on erakanalid suuresti probleemi ees, kust saada rahastust. "Reklaami selline müük, ma saan aru, et ma ei ole väga populaarne kanalite suhtes, kui ma ütlen, et see on lihtsalt oma aja ära elanud - neid kümneminutilisi reklaamiplokke ei nähta enam, need on pikad ja need, kes on ka telerite läheduses, teevad sel ajal midagi muud," lausus Suviste.

Suviste sõnul peavad erakanalid oma saadete sisu puhul arvestama vaatajanumbritega, mistõttu on piirangud ka kvaliteetse sisu tootmisel. "Meil on Taani näited ees, me kiidame neid taevani, aga number, mis neid vaatab, on teatud seltskond, aga ei ole seda kriitilist massi, et erakanal saaks endale selle peale võtta," selgitas Suviste.

Lisaks sellele on mehe sõnul ka vähe uudseid ideid. "Kogu maailmas on seda vähe. Meil ikka kooritakse jõulude ajal välja "Üksinda kodus" ja "Visa hing". Kogu maailmas on millegi pärast heade, uute säravate ideede puudus. Seda enam, kui meid on nii vähe, meil ei saagi sündida häid stsenariste ja režissööre nagu seeni pärast vihma," arutles Suviste.

Suviste jaoks on peamine küsimus aga selles, kuidas televisioon tulevikus toimima hakkab. "Me räägime seriaalidest, aga tegelikult on kogu programmi poole pealt küsimus. Kanal 2 näitab nüüd üht suunda, ta läheb, seda nimetatakse ka odavaks, aga teisest küljest püüab nüüd püüda noori," selgitas Suviste, lisades, et paljud noored jäävad siiski nutitelefonidele ja internetipõhistele keskkondadele truuks. "Kas ta hakkab sel kujul tööle, ma ei julge pead pakule panna," kommenteeris Suviste Kanal 2 samme.