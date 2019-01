Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla läksid Eesti võrkpallinaiste vastu

Hermaküla oli läbi juba pärast soojendust. "See on kõige lühem soojendus, mida ma elu jooksul olen teinud ja ma olen täiesti higine ja jalad on all nagu pakud."

Kuna Muttika on hoidnud võrkpalli käes napid 10 korda, said nad kõigepealt koolituse käteasendi kohta. Pallile tuleb kätega teha justkui pesa, samuti on rannavõrkpallis liival liikudes oluline jalgade töö. Enamik jõudu tuleb jalgadest.

Hermaküla tegi ettepaneku, et ehk servivad tüdrukud halastusest ainult vasaku käega. Tüdrukud olid nõus, mis aga duo jaoks ilmtingimata mängu lihtsamaks ei teinud. "Vähemalt saab liivaingleid teha," tõdes Hermaküla.

Ühe punkti nad kirja said, mitte küll tänu iseendale. "Vähemalt me ei lähe häbiga koju," märkis Muttika. "Suure häbiga," lisas Hermaküla. "Üldiselt tundub, et see võrkpall meil ei õnnestu ja sõle võiks jätta proffide teha, eriti naiste."