Mihkel Raud 50. sünnipäeva eel: esimene tõsine vanus on 70

Kirjanik Mihkel Raud tähistab homme 50. sünnipäeva. Mees, kes on oma elu seadnud Eestisse ja Ameerikasse, tõdes, et võtab tähtsa päeva vastu perega Detroiti reisides.

"Miks 50. sünnipäev või esimene tegelik juubel on minu jaoks mõneti olulisem, on see, et ma mäletan väga selgelt oma isa 50. sünnipäeva. Ma olin sellele hetkel üsna väike laps, seitse-kaheksa või isegi väiksem," rääkis Raud, meenutades oma isa Eno Rauda "Vikerhommikus".

Hoolimata väiksest vanusest on Raual isa juubelipidustused selgelt meeles. "Kuidas see kõik toimus omaaegses kirjanike liidu saalis, kuidas seal olid tähtsad külalised kohal. See hetk on mul väga oluliselt ja täpselt meeles," tõdes ta.

Raud naeris, et ei läinud kaua aega, kui on ka ise samas vanuses. Mehe sõnul on päev tema jaoks siiski pigem rõõmus. "Ma ei julge öelda, et see on tohutu vananemise protsess, kuigi ma ise viskan selle üle aeg-ajalt eneseiroonilist nalja. Ega see 50, mis seal siis nii väga ikka. Esimene tõsine vanus on 70. Sinna on veel natuke aega minna," arutles Raud, lisades, et inimene on täpselt nii vana kui ta ise arvab.

Kuigi sünnipäeva veedab Raud Ameerikas, siis juba jaanuari lõpus tuleb ta tagasi Eestisse, et olla siin mai lõpuni. Raud hakkab taas juhtima jutusaadet "Kolmeraudne", mis tuleb eetrisse TV3-s.

Lähenevate valimiste eel on Raud enda sõnul hakanud rohkem meenutama ka seda aega, kui tema Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmena valimistel osales. "Enne valimisi mõtlen ma selle peale mõnevõrra rohkem ja meenutan enda omaaegset valimiskampaaniat ja erakonna valimiskampaaniat, kuhu ma tol hetkel kuulusin," selgitas Raud.

Mehe sõnul tundub kõrvalt jälgides, et nii valimiskampaania, aga ka elu üldiselt on nelja aasta taguse ajaga võrreldes vihasem ja polariseeritum. "See on ajamärk, see ei ole kuidagi Eestis ainult nii. Ameerika Ühendriikides on polariseeritus, ühiskonna jagunemine, viha tegelikult kümme korda julgelt suurem ja tugevam, nähtavam ja võimsam," tunnistas Raud.

Poliitikas veedetud aega Raud ise ei kahetse. "See isiklik kogemus andis mulle võib-olla teistsuguse, sügavama ja informeerituma pilgu sellele, mis Eesti ühiskonnas praegu toimub ja mis toimub pärast valimisi. Ma midagi ei kahetse ja pole ka eriline kahetseja tüüp. Ma ei pea seda produktiivseks. Ma ikkagi pigem vaatan seda perioodi kui midagi, mis tegi mind loodetavasti kas just paremaks, aga vähemalt mõnevõrra paremaks inimeseks," lausus Raud.

Oma juubelit tähistab Raud kodumaal muusikust sõbra Hendrik Sal-Salleriga, kellega läheb koos tuurile Raud/Saller/3.