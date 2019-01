"Lotte ja kadunud lohed" sai viipekeelse tõlke

Viipekeelne "Lotte ja kadunud lohed" linastub 18. ja 19. jaanuaril Tallinnas ning 21. jaanuaril Tartus.

Eesti viipekeelne "Lotte ja kadunud lohed" sündis stuudio Eesti Joonisfilmi, mittetulundusühingu Kameeleon ning Eesti kurtide liidu koostöös.

"Selle esilinastusega soovime teadvustada viipekeelse tõlke vajadusest ja võimalikkusest lastesaadetes, samuti soovime juhtida tähelepanu kitsaskohtadele kuulmispuudega laste ligipääsetavusele Eesti lastesaadetele ning selliste lastesaadete viipekeelde tõlkimise rahastuse puudumisele," sõnas filmi viipekeelde tõlkinud Aivo Erm.

Riigikantselei EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on Lotte film esimene EV100 filmiprogrammi teos, mis on saanud viipekeelse tõlke. "Mul on siiralt hea meel, et Lotte seiklused toovad nüüd veelgi suuremale seltskonnale rõõmu. Lotte tegijate otsus film ka viipekeelde tõlkida on suurepärane eeskuju kõigile Eesti filmitegijatele," lisas Soe.

Filmi viipekeelse variandi tegemisel olid suureks abiks tõlke operaator ja monteerija Kert Kalvik ning viipekeele korrektor Viktoria Kroitor-Erm.

EV100 filmiprogrammi kuuluv "Lotte ja kadunud lohed" esilinastus Eestis 4. jaanuaril ning on kogunud kahe esimese nädalaga 45 946 vaatajat.

Kogupere animaseikluses "Lotte ja kadunud lohed" saab vahva koeratüdruk Lotte endale väikese õe Roosi. Leiutajatekülla tulevad teadlased, pesukaru Karl ja kala Viktor, kes osalevad suurel rahvalaulude kogumise võistlusel. Võistluse peaauhinna saab see, kel õnnestub salvestada maailma vanima loomaliigi, müütiliste tuldpurskavate lohede rahvalaulu. Lotte ja Roosi otsustavad teadlasi aidata. Neid ootavad ees põnevad ja ootamatud seiklused.

"Lotte ja kadunud lohed" režissöörid on Janno Põldma ja Heiki Ernits. Stsenaariumi kirjutasid Janno Põldma, Heiki Ernits ja Andrus Kivirähk. Filmi muusika kirjutas Sven Grünberg. Filmi produtsendid on Kalev Tamm Eesti Joonisfilmist ja Vilnis Kalnaellis Rija Filmsist.

EV100 filmiprogrammi ainus animafilm "Lotte ja kadunud lohed" valmis Eesti Joonisfilmi ja Läti stuudio Rija Films koostöös. Filmi tootmist toetasid Eesti filmi instituut, Läti rahvuslik filmikeskus, Loov Euroopa MEDIA programm, Helio ja Eesti Rahvusringhääling.