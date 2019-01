Saagim lahkub Õhtulehest ja kandideerib riigikokku: ma sobin sellesse punti

"Võiks ju küsida, miks nii viimasel minutil, aga ma tõesti vaatasin seda tralli ja klounaadi ja tsirkust, mis meie ümber toimub, ja ma kuidagi tundsin, et seekord mina sobin sellesse punti, üldse riigikogu valimiste punti. Seal on nii erilisi isiksusi seekord koos. Ma arvan, et tõesti nüüd on see kord ja nüüd on see aeg," ütles Saagim Raadio 2 hommikuprogrammile.

Naine lisas, et juba mitu aastat on ta proovinud elada keskkonnasäästlikumalt ja ei kanna isegi enam kasukaid. "Ma ei sõida ka enam autoga, mu auto seisab lihtsalt garaažis tuimalt. Ma kasutan seda äärmisel juhul võib-olla Saaremaale sõitmiseks. Ja ma söön tervislikult, ma ei söö juba ammu liha eriti ja üleüldse üritan jätta ökoloogilist jalajälge võimalikult vähe," rääkis Saagim.

Saagim ütles, et tundis, et nüüd on tema aeg poliitikasse astuda. "Ma arvan, et minu hääl on võimas," lausus ta.

Saagimi sõnul mõistab ta, et roheliste nimekirjas kandideerides on tema võimalus riigikokku pääseda imeväike. "Kui ma tõepoolest oleks sinna tahtnud ihu ja hingega mõnusale riigikogu padjale visata, oleks ma võib-olla mingis teises erakonnas kandideerinud. Aga ma ei teinud seda, ma ikkagi kuulasin oma südame häält," ütles Saagim.

Saagim ütles, et teda on proovitud erinevatesse erakondadesse värvata juba aastaid. Saagim kandideerib Eestimaa Roheliste nimekirjas Harju- ja Raplamaa ringkonnas.

Tänavustel valimistel osaleb teisigi tuntud ajakirjanikke. Mõne päeva eest ühines Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar, kes astus samuti ametist tagasi, Eesti 200ga ja Õhtulehe andmetel on roheliste nimekirjas kandideerimas veel mõni tegevajakirjanik, kelle nimi öeldakse välja tänasel ehk neljapäevasel pressikonverentsil.