Marilyn Jurman aitab sotsiaalmeedias noortel oma probleemidest üle saada

"Mind lisati aasta lõpus ühte Facebooki-vestlusesse, sest minu nimi oli väga sarnane ühe teise tüdruku nimega, keda taheti sinna lisada," selgitas ta ja tõi välja, et paraku on nende vestlustega selline lugu, et sa saad lugeda kõike, mis sellele lisamisele eelnes. "See oli väga arusaamatu tekst, need olid lühikesed ja ropud slängilaused," sõnas Jurman ja lisas, et arusaamiseks pidi ta kogu teksti kolm korda läbi lugema. "See oli siis noormeeste omavaheline vestlus, kus nad arutasid, et korraldada pidu ja sinna peole otsisid nad tüdrukuid ja alkoholi ning kõik oleks olnud okei, aga seal oli väga räigeid sõnu, mida on mul ka niisama sobimatu üle huulte öelda."

Teksti lugemise järel otsustas Marilyn Jurman oma Instagrami-kontol selle teksti avalikuks teha. "Ma tean, et mul on palju alaealisi jälgijaid ja ma tahtsin, et nad näeksid, mismoodi poisid võivad neist selja taga rääkida," ütles ta ja rõhutas, et poiste vestluse eesmärk oli enne 2018. aasta lõppu veel mõne tüdrukuga voodisse jõuda. "Tüdrukud, kellest aga vestluses jutt käis, oli 13-14aastased."

Pärast vestluse postitamist küsis Jurman, kas noored on sellise teemaga kokku puutunud ja kas nendega on ka halvasti käitutud, millele peale hakati talle kirjutama. "Ma tundsin ennast kohati samamoodi nagu need noored tüdrukud, keda on vägistatud ja ära kasutatud," nentis ta ja tõi välja, et talle kirjutasid 9- kuni 16-aastased tüdrukud. "Kui teod, mida lastega on tehtud, on kriminaalsed, siis ma küsin, kas nad on neist asjadest kellelegi rääkinud, sest mina kellelegi midagi edasi rääkima ei lähe, sellega mina ei tegele."

"Enamik kõige räigemad lood on jõudnud mingi lahenduseni, mitte küll kindlasti õiglase lahenduseni, aga politsei poole on pöördutud," sõnas Jurman ja lisas, et on olnud ka olukordi, kus tema on olnud esimene inimene, kellele on probleemidest räägitud. "Neid tüdrukuid, kes on neid lugusid minuga jaganud, on olnud umbes 200-300 tükki."