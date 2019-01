A post shared by Noortesaade NOVA (@noortesaadenova) on Jan 13, 2019 at 11:03pm PST

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

"Klassikokkutuleku" näitlejad Mait Malmsten ja Ago Anderson lubasid, et ka uues filmis kombatakse nalja piire. Näitlejad panid enne võtteid enda sõnul kindlalt paika, mida nad on nõus tegema.

