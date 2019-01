Eestis esineb Soome džässmuusik Jukka Perko

Tema rahvusvaheline karjäär sai tormilise alguse, kui legendaarne trompetist Dizzy Gillespie ta 1987. aastal oma juubeliturnee orkestrikoosseisu palus. Perko oli siis vaevu 20-aastane. Tema pimestavat annet võrreldi noore Charlie Parkeriga. Dizzy Gillespie orkestris musitseerides sai ta rohkelt uusi tutvusi nii Euroopas kui ka USA-s ning paljudest neist on sündinud edukaid koostööprojekte üle maailma.

TAFF Clubi publikule lubab Perko svingivaid džässistandardeid ja palju mängurõõmu. Temaga koos on seekord laval Eesti muusikud - pianist Holger Marjamaa, trummar Ahto Abner ja bassimängija Heikko Remmel. Viimasega on Perko varem paaril korral koos musitseerinud. "Ta on suurepärane bassimängija," kiitis saksofonist. "Teisi mehi olen salvestustelt kuulnud ja nad on kõik hämmastavad muusikud," lisas ta.

Perko tuuritas möödunud aasta lõpus nii oma bändiga kui andis jõulude ajal 22 kontserti Soome näitleja ja poplaulja Samuli Edelmanniga, keda Eesti kinokülastajaid võisid näha kurikaelana filmis "Võimatu missioon: Variprotokoll". Ühtlasi töötab muusik hetkel oma uue albumiga, millel teevad kaasa kitarristid Jarmo Saari ja Teemu Viinikainen ning laulja Aili Ikonen. Uus album peaks ilmuma aprillis.

Jukka Perko esineb TAFF Clubis neljapäeval, 17. jaanuaril kell 20.