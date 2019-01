Grammyde õhtujuht on Alicia Keys

Lauljatar avaldas oma Youtube'i kanalil, et tema on 61. Grammy gala, mis toimub 10. veebruaril Los Angeleses, õhtujuht, vahendas EW.

Kuigi Keys esineb Grammydel esmakordselt õhtujuhina, pole gala talle võõras, sest naisel on ette näidata 15 Grammy muusikaauhinda. "Alicia on üks neist haruldastest artistidest, kelle loomingus on ühendatud musikaalne geniaalsus ja emotsionaalsed sõnad, mis teevad kõik tema ülesastumised unikaalseks," kommenteeros Grammy gala tegevprodutsent Ken Ehrlich.

Sel aastal on Grammydele nomineeritud enam naisartiste kui tavapäraselt ning Keys on õnnelik, et saab olla osa pidustustest. "Ma tean, mis tunne on sellel laval olla, ja tean, kui uhke on saada tunnustus töö eest, millesse sa oled nii palju panustanud," kommenteeris naine.