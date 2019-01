Ennustusportaal: poolfinaalide favoriidid on Victor Crone ja Uku Suviste

Coolbeti ennustusportaali analüütikute hinnangul on esimese poolfinaali favoriidiks rootslane Victor Crone looga "Storm", Uku Suviste, kes on viimasel ajal laineid löönud ka Venemaal, on oma looga "Pretty Little Liar" aga teise poolfinaali selge favoriit.

Victori võidu tõenäosuseks esimeses poolfinaalis on hinnatud 27 protsenti. Teiseks favoriidiks peavad analüütikud 18 protsendise tõenäosusega Sandra Nurmsalut, kellel on Eurovisiooni kogemus juba olemas, esindades Eestit 2009. aasta Eurovisioonil.

Esimese poolfinaali väljajääjateks peetakse Ranelet, Sofia Rubinat ja Marko Kaart, kelle võidu tõenäosus jääb alla ühe protsendi.

Teises poolfinaalis on favoriitideks juba igale eestlase tuttavad nimed. Uku Suviste on looga "Pretty Little Liar" teise poolfinaali selge favoriit, võidutõenäosusega 27 protsenti. Ukule järgneb Grete Paia looga "Kui isegi kaotan" 18 võiduprotsendiga ning Sünne Valtri enda kirjutatud looga "I'll Do It My Way" 14,8 protsendise võidutõenäosusega.

Eesti Laul on aasta üks tähtsamaid kodumaise muusika sündmusi, kus finaali võitjat ootab koht Eurovisioonil Tel Avivis. Sel korral laekus võistlusele kokku 216 laulu, millest žürii valis välja 24 poolfinalisti, kes võistlevad nüüd finaalkoha nimel 31. jaanuaril ja 02. veebruaril toimuvates poolfinaalides.