Toomas Edur: lapsena mõtlesin tantsimise asemel hoopis arstiks õppida

Mustamäel üles kasvanud Toomas Edurist sai tantsija üle noatera. Lapsena põdes ta südamereumat ja seetõttu jäeti ta 10-aastaselt esimesel katsel balletikooli ukse taha. "Kooliarst ütles, et nad ei julge võtta mind, et tulgu järgmine aasta," ütles ta ja lisas, et siis ta mõtles ka arstiametile. "Ma olin väga tõbine laps ja haige, tahtsin teisi aidata ja ravida, aga otsustasin ikkagi minna balletikooli."

Võib öelda, et Toomas sai armastuse balleti vastu kaasa emapiimaga - tema ema Ljudmilla unistas saada baleriiniks, aga perekonna survel jäi see plaan katki. Oma lapsi viis ta aga teatrisse juba pisikesest peale. "Mulle meeldisid balletid ja need noored lapsed, kes olid laval ja tantsisid," sõnas tantsija ja kinnitas, et ta tahtis olla ka selles võlumaailmas.

Eduri lennukas karjäär möödus põhiliselt Inglise Rahvusballetis, kuhu ta valiti koos Age Oksaga 1990. aastal tänu edukale etteastele konkursil Ameerika Ühendriikides. Toona oli veel Eestis nõukogude aeg ja ainuüksi USA-sse tantsuvõistlusele pääsemine oli tohutu läbimurre. "

Edur oli ligi 20 aastat Inglise Rahvusballeti esitantsija ja teda on nimetatud üheks oma generatsioon maailma parimaks meestantsijaks. Tema kuuerevääri ehib president Lennart Meri antud Valgetähe orden ja kuninganna Elizabeth II kingitud Briti Impeeriumi Komandöri orden, millest järgmine auaste on sir-i tiitel ehk rüütliks löömine.

Eduri nimekamate fännide hulka kuulusid näiteks moelooja Vivenne Westwood ja Briti kuningakoja liikmed eesotsas printsess Diana endaga - kaudselt viis Diana Toomase ka maailmarekordini. 2007. aastal toimunud printsessi mälestuskontserdil Londonis Wembley Arenal esines Edur koos Age Oksaga popartistide vahel 63 000 inimesele. Lisaks vaatas teleekraanide vahendusel nende etteastet 500 miljonit inimest üle maailma. Toomas usub, et nii suurt publikult pole ühelgi balletinumbril kunagi olnud ja ilmselt ei tule ka.

Balletikarjäär viis Eduri sisuliselt ümber kogu maailma, Lõuna-Aafrikast Jaapanini ja Austraaliast Saksamaani. Ta tantsis näiteks sellistel kuulsatel lavadel nagu Londoni Royal Albert Hall ja Milano La Scala. Toomas ise nimekaid saale üle ei tähtsusta ja ütleb, et andis endast alati viimase isegi igas provintsiteatris. "Üks direktor ütles mulle, et sa tantsid igal pool nagu sa oleksid Metropolitan Operas," tõdes ta.

Balletimaailmas tippu jõudmine ja seal püsimine on pidev enese keha piinamine ning tihti tuleb tantsida läbi valu. Eduri kõige traagilisem tagasilöök oli 2004. aastal, kui ta esines Jaapanis Tokyos ning keset etendust rebenes tema Achielleuse kõõlus. Enne seda oli ta hambad risti tantsinud juba poolteist aastat. "Tunne oli selline, et põrandasse tekkis auk, dirigent ütles isegi, et ta kuulis seda, kuidas plõks käis," selgitas tantsija ja rõhutas, et õnneks tehti talle Inglismaal operatsioon ning ta sai tantsida veel viis aastat.

Sisuliselt kogu tantsijakarjääri jagas Toomas Edur lavalaudasid koos abikaasa Age Oksaga. Neist kui muinasjutulisest paarist laval ja eraelus ilmusid lood nii Briti kui ka Eestis meedias. Pärast tantsukarjääri lõppu Inglismaal tulid nad koos tagasi koju rahvusooperisse Eesti balletile suunanäitajateks. Kui balletilaval lõppevad muinasjutud enamasti õnnelikult, siis eraelus on Eduril viimastel aastel olnud keerulised ajad. 2016 .aastal jõudsid meediasse teated paari 26 aastat kestnud abielu lahutusest ning mõni aeg hiljem ka koostöö lõppemisest Estonia teatris.

"Pealtnägija" intervjuu toimus vahetult enne Moskvasse sõitu. Suures teatris võeti Eduri "Modigliani" soojalt vastu - seda mängiti täismajale ja pressihuvi oli Estonia teatri direktori Aivar Mäe sõnul erakordne. Moskva pole ainus trupi välisreis. Eduri juhendamisel on rahvusballett käinud esinemas ka Hiinas, Hispaanias ja Itaalias.

Kümne viimase aasta jooksul, mil ta on tüürinud Estonia rahvusballeti, lavastas ta kokku viis balleti ja õpetas sadu tantsijaid. Solist Jevgeni Grib usub, et Edur tõstis Estonia balleti taset väga palju. "Mitte iga balletitantsija ega -solist ei saa olla direktor, selle jaoks olema mingisugune looduse poolt antud anne."

Üks Eduri õpilastest on tema uus elukaaslane, Estonia teatri esisolist Alena Shkatula, kes on "Pealtnägija" filmimise ajal ainsa naisena kohal balletijuhi trennis. Pärast jätkab Edur tema juhendamist "Pähklipureja" proovis. Samal ajal uitab Estonias ringi ka Toomas ja Age 9-aastane Tütar Elizabeth, kes on ära vaadanud kõik isa lavastused.