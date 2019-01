Sel aastal esindavad Eestit rahvusvahelisel festivalil Holy Motors, Maarja Nuut & Ruum ning Erki Pärnoja: Efterglow. Raadio 2 otsesaade festivalilt jõuab kuulajateni sel reedel kell 16.

Raadio 2 on rohkem kui kümme aastat pakkunud Eesti artistidele ainulaadset võimalust esitleda oma loomingut Euroopa kõige tähtsamal showcase-festivalil Eurosonic, mis on paljudele kujunenud hüppelauaks laiema tuntuse saavutamisel. Nii on Raadio 2 soovitusel jõudnud Eurosonicu lavale näiteks Tommy Cash ja Ewert & The Two Dragons. Tänavu esindavad Eestit Hollandis toimuval festivalil Holy Motors, Maarja Nuut & Ruum ning Erki Pärnoja: Efterglow.

Eurosonicu festival tähistab sel aastal 20 aasta möödumist hetkest, kui festivaliga liitus Euroopa Ringhäälinguliit (EBU). 1999. aastast alates on EBU raadiojaamad esitlenud Groningenis sadu uusi talendikaid artiste, Raadio 2 on EBU Eurosonicu grupi aktiivne liige olnud 2007. aastast.

Eestist on seni Eurosonicu festivalile jõudnud järgmised artistid:

2018: Meisterjaan

2017: NOËP, Tommy Cash

2016: Trad.Attack!, Ingrid Lukas, Maarja Nuut

2015: Frankie Animal, Odd Hugo

2014: Winny Puhh, Elephants From Neptune

2013: Iiris, Talbot, Ewert & The Two Dragons

2012: Ewert & The Two Dragons

2011: Aides, Bert On Beats

2010: Svjata Vatra, Kirtana Rasa

2008: Eliit

2007: House Of Games

Eurosonicul on tänavu 40 000 külastajat ning festivalil osaleb 350 ajakirjanikku ja meedia esindajat.

Eurosonicu festival algab Hollandis täna ja kestab 19. jaanuarini. Raadio 2 otsesaadet Eurosonicult saab kuulata sel reedel kell 16.