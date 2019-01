Mari Kalkun esineb mainekal Šoti pärimusmuusikafestivalil

"Mul on ülimalt hea meel, et nii pikkade traditsioonidega festival mind esinema kutsus," ütles Mari Kalkun, kes on üles astunud ka Islandil, Saksamaal, Poolas, Ungaris, Skandinaavia riikides, Šveitsis, Portugalis, Hispaanias ning Jaapanis.

Mari Kalkuni viimane autoriplaat "Ilmamõtsan" on rahvusvahelistelt muusikakriitikutelt palju kiita saanud. Detsembri lõpus avaldas Briti ajaleht The Guardian 2018. aasta parimate maailmamuusika albumite edetabeli, kus "Ilmamõtsan" üheksandale kohale jõudis. "Sellised tunnustused on alati toredad. Eriti hea meel on mul selle üle, et võro ja eesti keeles laulmine jõuab ühtviisi hästi nii sakslaste, inglaste kui ka jaapanlasteni," rääkis laulja.

Keldi talentide ning üle maailma erinevate rahvaste pärimusmuusikat tutvustav talvine festival Celtic Connections toimus esmakordselt 1994. aastal. Viimastel aastatel on festivalilt läbi käinud enam kui 100 000 külastajat. Sel aastal toimuvad kontserdid 17. jaanuar-3. veebruar.

Mari Kalkuni meeldejäävad meloodiad ja ruumilised helimaastikud on inspireeritud eesti luulest ja loodusest, regilaulust ja elust enesest.

Lisaks üksi musitseerimisele esineb Kalkun ka koosseisudega Mari Kalkun & Runorun ning Upa-upa trio. Mari Kalkuni muusikat on seatud ka kooridele ning orkestritele ning esitatud noorte tantsu- ja laulupeol.