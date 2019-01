Uku Suviste, Jennifer Cohen ja Around the Sun selgitasid välja suurima muusikaasjatundja

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

46. Tartu Maratoni üks peamisi uuendusi on esmakordselt toimuv Tartu Maraton Vintage. "Ringvaate" hobisuusatajad Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika puhusid tolmu suusavarustuselt, mis on pärit aastakümnete tagant.

Seekordne viktoriin pakkus võistlejatele paraja väljakutse, kui teises voorus, mis puudutas Lõuna-Korea popmuusikat, jäädi vastus üldse võlgu. Viktoriini võitis Uku Suviste, teisele kohale tuli Around the Sun

Eesti Laulu poolfinalistid Uku Suviste, Jennifer Cohen ja Around the Sun võtsid omavahel mõõtu Eesti muusika tundmises.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel