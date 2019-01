Wiwibloggsi hinnang: kuula, mis võistluslugu sobiks kodukoristamiseks ja milline Eurovisioonile

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis osaleb 12 laulu:

Inger - "Coming Home"

Wiwibloggsi ajakirjanikud kiitsid lugu, nimetades seda armsaks ja võrdlesid Ingeri häält Ed Sheerani omaga. "Väga armas ja võluv," lausus Aderemi. "Mulle meeldib see," lisas ta. "Kui ma suleksin silmad ja peaksin arvama, mis riigi laul see on, siis see kõlab nagu Islandi pala," ütles Aderemi. Adamsi sõnul on ainus küsimus, kas laul jõuaks ka Eurovisiooni finaali.

Johanna Eendra - "Miks sa teed nii?"

Adamsi sõnul on Eesti lugudesse lisatud alati veidi electromuusikat. "See on väga moodne ja kaasaegne. Väga Spotify," kommenteerisid Aderemi ja Adams. "Ta on suurepärane artist, aga see laul pole minu jaoks piisav Eurovisiooni jaoks," lisas Adams. Tema sõnul sobiks see laul hästi kodu koristamisele taustaks.

Öed - "Öhuloss"

Aderemi ja Adams pidasid Ödede laulu naljaks ja liikusid selle loo juurest kiiresti edasi. "Videot on valus vaadata," arvas Adams. Adermi nimetas Ödede laulu mässumeelseks.



Ranele - "Supernova"

"See on hea," kiitis Adams ja mõlemad lisasid: "See jääb lihtsalt meelde, kuigi on eesti keeles." Adamsi sõnul on loo ja muusikavideo produktsioon väga hea. "Imeline loodus," kiitis Adams.

Marko Kaar - "Smile"

Adamsi sõnul hakkasid loo video puhul silma kohe laulja hambad, mida on nii palju. "Aga nad on ilusad," kiitis ta ja lisas, et lauljal on ilus naeratus. "See pole paha, kindlasti pole paha," arutlesid Adams ja Adermi. Viimase sõnul oli aga video liiga etteaimatav. "Ma ei saa sellest imelikust koreograafiast edasi," lisas ta. Mehed liikusid loo juurest kiiresti edasi.

Victor Crone - "Storm"

Mehed kiitsid, et Victor Crone näeb väga kena välja. "See laul ehitab end üles, see on väga hea," kiitis Adams ja lisas, et laul on väga autentne. "See on järjepidev, ilma suuremate trikkideta," arutlesid mõlemad. Refrääni ajal läksid Adams ja Adermi elevile, nimetades pala fantastiliseks. "See on seni mu lemmik," ütles Adermi. "See on esimesi laule sel hooajal, mille puhul ma mõtlen, et see peaks Eurovisioonile pääsema," ütles Adams. Adermi ütles, et tal on lõpuks keegi, kellele pöialt hoida. "Victor Crone peaks selle poolfinaali ilmtingimata võitma, ta peaks olema kuue edasipääseja seas," lausus Adermi.

Sandra Nurmsalu - "Soovide Puu"

Adamsi ja Adermi sõnul on Sandra hääl müstiline ja ingellik. "See viib sind seiklema," kommenteeris Adermi. "Ta on metsas sündinud nümf," ütles Adams, kuid tunnistas, et laul on veidi igav. "Ma austan tema ilu ja talenti, kui see ei sobi Eurovisioonile, see kaoks poolfinaali ära," ütles Adams. Adermi sõnul on see laul, miks võiks tutvustada turismi Eestis.

Jennifer Cohen - "Little Baby El"

Adermi võrdles Jenniferi laulu Amy Winehouse'iga ning Adams kiitis laulja head inglise keelt. "See on kena. See pole üldse etteennustatav," tõdes Adams. Adamsi sõnul on selles võistlusloos natuke Jamaicat, New Yorki ja Tallinna. "Ta on lahe," kiitis Adermi. Adamsi sõnul oli ka loo produktsioon tasemel.

Stefan - "Without You"

"Hea hääl," ütles Adams pärast laulu esimesi hetki. Mehe sõnul ehitab see lugu ennast aeglaselt üles. "Ma ootan, et midagi juhtuks," lisas Adermi. Adamsi sõnul peab Eurovisioonil lugu muutuma iga natukese aja tagant, et huvi pakkuda, kuid Stefani lugu seda paraku ei tee.

xtra basic & Emily J - "Hold Me Close"

"Ta püüab juba minu tähelepanu," ütles Adermi pärast loo esimesi hetki. Meeste sõnul paneb see laul kaasa liikuma. Adermi sõnul on see laul sarnane Katy B 2010. aasta looga "Lights on". "Ma armastan sed,a see on suurepärane. Minu suurim kriitika on, et see laul on kuus aastat liiga hilja," ütles Adermi, et see pala oleks pidanud Eurovisioonile püüdlema 2012. aastal.

The Swingers - "High Heels in the Neighbourhood"

Adamsi sõnul oli loo alguses kõlav saksofon liiga agressiivne. "See on halb, kohutav. ma ei suud aseda kuulata," ütlesid Adams ja Adermi korraga. "See on halb, seal on liiga palju saksofoni ja vähe laulu," ütles Adams ja liikus loolt kiiresti edasi.

Sofia Rubina-Hunter - "Deep Water"

"Siin on midagi maagilist. Tema hääl on kummitav, aga produktsioon mitte," arutles Adams. Mehed jäid loo suhtes üsna ükskõikseks.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.