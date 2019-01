Huraxil ilmus uus videolugu "Tegija"

Ansambel Hurax sai valmis iroonilise, kuid tõepärase loo "Tegijast", kes elab oma idüllis ja naiivselt usubki, et kogu maailm on tema ees valla ja keegi tema vastu ei saa.

"Loo tegelane arvab, et kui on probleem, siis likvideerime selle, reegleid pole olemas, ja kui on, siis ainult tema omad. Iga inimene tunneb vähemalt ühte tegijat või vähemalt enda silmis tegijat. Iga inimene, kes seda laulu kuulab mõttega, seostab selle loo lõpuks mõne tuttavaga," kommenteerisid laulu autor Merlis Malm ja laulu esitaja Ragnar Huoponen.

"Tegija" on tempokas rock'n'roll, lihtsalt üles ehitatud ja oma sihtgrupile. Ragnar soovis loo salvestada, sest esiteks on Merlis aidanud teda just muusikaga väga palju edasi, samuti aga küsitakse peale igat kontserti, kust selle laulu leiaks. "Nad ütlevad, et lausa peavad selle oma sõpradele saatma, sest igaühel on selliseid sõpru," muigas Ragnar.

"Tegija" on Huraxi neljas videosingel.