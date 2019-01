Rihanna kaebas kaubamärgivaidluses oma isa kohtusse

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

46. Tartu Maratoni üks peamisi uuendusi on esmakordselt toimuv Tartu Maraton Vintage. "Ringvaate" hobisuusatajad Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika puhusid tolmu suusavarustuselt, mis on pärit aastakümnete tagant.

"Kuigi hr Fenty on Rihanna isa, ei ole tal praegu ega ole ka kunagi olnud õigust tegutseda Rihanna nimel ega kasutada tema Fenty kaubamärki, et kasutada ära tema Fenty kaubamärkide head tahet või edendada tema nimel äritegevust," seisab kaebuses.

Kaebuses seisab, et teisel juhul alustas Fenty Entertainment ilma tema loata läbirääkimisi, et Rihanna annaks Ladina-Ameerikas 15 kontserti umbes 15 miljoni dollari eest.

Kohtuasjas seisab, et Rihanna omab USAs õigusi kaubamärgi Fenty nimele ja on saatnud ametliku keelustamiskorralduse.

Tema sõnul on tema isa Ronald Fenty ja viimase äripartner ekslikult väitnud, et ta on seotud nende firma Fenty Entertainmentiga, vahendab BBC .

